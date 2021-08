Dumpert-ster Sylvana IJsselmuiden doet mee aan Expeditie Robinson: ’Ik gebruikte mijn bikini als washandje’

Veel mag Sylvana IJsselmuiden er nog niet over zeggen. De opnames (in Kroatië) waren al in mei, maar pas op 29 augustus is de eerste aflevering van het veelbekeken tv-programma op RTL 4. „Maar het was zwaar. Echt heel zwaar.”

Tandenborstels waren in het survivalprogramma niet toegestaan. „Daarin zijn ze echt heel streng.” Ook versleet ze niet veel kleding. „Een bikini heb ik gebruikt als washandje. Je wordt er wel creatief van.”

Droom

Aan de voorbereiding heeft het in ieder geval niet gelegen, vertelt ze. „Meedoen aan Expeditie Robinson was altijd een grote droom van mij. En als je de kans dan krijgt, wil je die pakken.”

Zo liep ze in aanloop naar de opnames elke dag 10 kilometer hard en volgde ze een survivalcursus met haar twee broers. Verder ging ze op zwemmen. „Vooral borstcrawl kon ik niet zo goed, dus ik dacht: daar gaan ze me niet op pakken.”

Daarnaast nam ze een ijsbad bij ’iceman’ Wim Hof en bezocht ze oud-deelnemer en coureur Tim Coronel. Die gaf haar onder meer kledingadvies. „Dat heb ik wel nodig gehad, want in Kroatië was het echt heel koud.”

Nieuw element

Kou is trouwens een nieuw element in het tv-programma. Normaal vinden de opnames plaats in tropische oorden zoals de Filipijnen, maar vanwege de pandemie was de filmploeg uitgeweken naar Kroatië.

Of alle voorbereiding heeft geholpen? Het was in ieder geval goed voor haar zelfvertrouwen, vertelt ze. „Maar in de praktijk is alles zo anders. Je kunt je er eigenlijk niet op voorbereiden. Toen ik er zat dacht ik vaak: Waarom doe ik dit ook alweer?”

Al zou ze het achteraf zo nog een keer doen. „Misschien is het net als bevallen.”