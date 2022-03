Premium Het beste van De Telegraaf

Vrijdag ziet vader Verstappen Abraham Jarige Jos (50): ’Mooiste cadeau kreeg ik al in december’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Jos Verstappen wordt vijftig. ,,Hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat.’’ Ⓒ ANP/HH

Zijn mooiste cadeau kreeg Jos Verstappen in december al, toen zoonlief Max Verstappen als eerste Nederlandse coureur ooit wereldkampioen werd in de Formule 1. Gisteren kwam daar een vijfjarige megadeal met Red Bull Racing bij, maar vrijdag staat ’Jos The Boss’ uit Montfort zelf in het zonnetje. ,,Nu ben ik vijftig. Tja, dat is toch wel een dingetje, hoor.’’