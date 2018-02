Dochter voor Kylie Jenner

Het halfzusje van Kim Kardashian beviel in het ziekenhuis Cedars-Sinai in Los Angeles. Het kindje weegt bijna 3,9 kilo, meldt TMZ. Het zwijgen over de baby was een bewuste keuze, zo schrijft ze. „Ik begrijp dat jullie gewend zijn dat ik jullie alles uit mijn leven laat zien. Mijn zwangerschap wilde ik niet met de wereld delen. (...) Ik wist dat mijn baby alle stress en elke emotie zou vullen dus heb ik ervoor gekozen om het op deze manier te doen voor mijn kleintje en ons geluk.”

Kylie vertelt verder dat ze het zwanger zijn gaat missen en is haar familie en vrienden dankbaar dat ze er zo discreet mee zijn omgegaan. Hoe het meisje heet, verklapt de 20-jarige Jenner-telg nog niet. Sinds september gingen de geruchten over een zwangerschap. Vader van het meisje is Travis Scott, met wie ze sinds vorig jaar samen is.

Speciaal voor haar fans heeft Kylie een video op YouTube geplaatst waarin ze laat zien hoe zwangerschap verlopen is en is er ook audio te horen van de bevalling.