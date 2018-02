Broer Kim Cattrall dood gevonden

De familie vraagt iedereen hun privacy te respecteren in deze voor hun moeilijk tijd, zo schrijft Kim. „Maar we willen jullie ook bedanken voor al jullie liefde en steun.”

Eerder deze dag liet de Sex And The City-actrice weten dat Chris al zes dagen vermist was. „Zijn sleutels, telefoon en portemonnee heeft hij op tafel achtergelaten en hij heeft de voordeur niet afgesloten. Dat is niets voor hem. Help ons hem veilig thuis te brengen.” Chris woonde in Canada en is 55 jaar oud geworden. Hoe hij om het leven gekomen is en waar hij uiteindelijk gevonden is, is niet bekend.