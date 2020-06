RTL-baas vergeet anderhalve meter afstand: werkt twee weken thuis

Sven Sauvé Ⓒ Hollandse Hoogte

Sven Sauvé, algemeen directeur van RTL Nederland, hield zich maandagavond tijdens een verjaardagsdiner niet aan de geldende coronaregels. Op een kiekje dat is gedeeld door Leco van Zadelhoff is te zien dat het gezelschap onvoldoende afstand van elkaar hield. Dat is niet zonder gevolgen: de komende twee weken werkt de RTL-baas niet op kantoor, maar vanuit huis.