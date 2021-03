ADE bereidt fysieke editie voor

„ADE is een platform voor de hele dance-industrie en het is onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij het heropenen van deze sector”, vertellen directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis.

Amsterdam Dance Event, kortweg ADE, is het grootste danceplatform ter wereld. Op de jaarlijkse conferentie komen duizenden professionals af, op het bijbehorende festival honderdduizenden bezoekers. Vorig jaar kon ADE weinig anders dan een online-editie in elkaar draaien. Inmiddels geloven de beide directeuren Meindert Kennis en Jan-Willem van de Ven dat dat komend najaar niet meer nodig is.

