Sterren houden hoop op prachtig 2021

Premium Columns

Hugo de Jonge ijdel? Nee, zo zou hij zichzelf niet noemen!

Het was de kerstvakantie van Hugo de Jonge. Hugo brengt kerstpakketten rond, Hugo voor de kerstboom met vrouw, Hugo in strakke coltrui achter de piano, Hugo zingt bij All You Need is Love, Hugo ’man van Rotterdam Zuid’ met fiets en bokitoborst vooruit ’geeft tour door zijn memory lane’, Hugo serveer...