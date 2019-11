Cabaretier Alex Klaasen durft podium niet meer op

Op een foto op Instagram is Klaasen te zien, liggend op de bank in zijn badjas én met zonnebril op. „Want je wil niet weten wat daar onder zit. Denk aan een mix van Quasimodo, The Elephant Man en Marijke Helwegen”, schrijft hij bij de foto.

Klaasen schaamt zich een beetje en zegt dat hij zich niet durft te vertonen. „Het gaat nu even niet. Omdat m’n ogen de hele dag tranen zie ik troebel en dat is gevaarlijk met al dat gedans en gespring op die draaischijf. Bovendien durf ik me niet te vertonen aan jullie, het is immers geen horror-revue weet je. Ik had het ook graag anders gezien”, vervolgt de cabaretier.

Fans hoeven echter niet al te teleurgesteld te zijn. „Niet getreurd, we komen die voorstellingen inhalen, dus don’t worry!”