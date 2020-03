Buckingham Palace met wisselen van de wacht

Het koningshuis handelt daarmee in lijn met het regeringsadvies om grote groepen te vermijden, in verband met het nieuwe coronavirus. De ceremoniële wisseling van de wacht trekt traditioneel een groot publiek. Of de wacht helemaal verdwijnt, is niet duidelijk.

Wanneer de wisseling weer kan plaatsvinden wordt door het Britse hof bekeken. Ook de tuinfeesten die koningin Elizabeth geeft bij Buckingham Palace zijn geannuleerd. De koningin zelf is eerder dan normaal naar Windsor Castle afgereisd, en zal daar ook een langere tijd blijven.