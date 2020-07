Coronacrisis ’groot geschenk’ voor verliefde Roel van Velzen

„Ik was in de gelukkige positie dat ik niet alleen was in de coronatijd. Dat is heel erg fijn als je dat dan samen met iemand kan beleven”, zegt Van Velzen. „Normaal gesproken, als je elkaar net kent en je bent je relatie aan het opbouwen, en je bent aan het ontdekken hoe dat zit, heb je allerlei sociale verplichtingen die je jezelf oplegt. Je hebt duizend dingen die je moet doen. En nu was er niet zoveel, we hadden echt tijd voor elkaar. Dat was echt een groot geschenk.”

De zanger kan zich ook goed voorstellen dat er mensen zijn die juist helemaal gek worden van constant samen zijn, vooral als hun relatie niet goed gaat. „Maar voor ons was het een te gekke timing.”