Glansrol Bill Nighy in melancholiek drama ’Living’

Living is een remake van Ikuru: een melodrama van de Japanse grootmeester Akira Kurosawa uit 1952, die zich op zijn beurt weer liet inspireren door Tolstojs novelle De dood van Ivan Iljitsj (1886). In Kurosawa’s film krijgt een ambtenaar van zijn dokter te horen dat hij niet lang meer te leven heeft. Gedwongen zijn leven te overzien, schrikt hij zich lam. Want wat heeft hij nou eigenlijk betekend? En valt er aan die povere erfenis nog iets te sleutelen?

Nobelprijswinnaar en scenarist Kazuo Ishiguro (The remains of the day, Never let me go) vertrouwde vooral op zijn geheugen bij zijn nieuwe filmbewerking. Die hij vervolgens situeerde in de oer-Britse setting van naoorlogs Londen: een woud van bolhoeden, paraplu’s en ’stiff upper lips’. De Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus mocht die verdwenen wereld vervolgens tot leven wekken.

De inmiddels 73-jarige Bill Nighy toont zich als Mr. Williams aanvankelijk ongenaakbaar: een bouwer van torens van papier, waarin hij naar believen elke oproep tot actie laat verdwijnen. Tot zijn aangekondigde dood hem op slag verandert en kwetsbaar maakt. Even zoekt hij het in genotszucht, maar dat blijkt hem niet te liggen. Dan in een onvermoeibaar activisme waarmee hij anderen zowaar weet inspireren. Al is het op het nippertje. En eigenlijk maar voor heel even.

✭✭✭1/2 (3.5 sterren van 5)