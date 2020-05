Curry & Van Inkel verkozen tot meest iconische Veronica-programma

Het vrijdagavondprogramma van Adam Curry en Jeroen van Inkel was van 1984 tot 1987 te horen op Radio Veronica. Het programma was geïnspireerd op de manier waarop Amerikaanse radiostations in de jaren tachtig programma’s maakten. Ook de onderwerpen, brutaliteit en openheid waren nieuw op de Nederlandse radio en een voorbeeld voor programma's die volgden. Met hun show veranderden de twee jonge dj’s uit Amsterdam het Nederlandse radiolandschap voorgoed. Een populair item in het programma was de Minimix van Ben Liebrand.

Jeroen van Inkel nam tijdens een speciale uitzending op Radio Veronica de bijbehorende award in ontvangst. Hij noemde de prijs uniek en hartverwarmend. Voor Adam Curry staat er ook een award klaar. Omdat hij in Amerika woont en werkt, krijgt hij die toegestuurd.

In de top tien van legendarische programma’s stonden naast Curry & Van Inkel ook shows als Countdown Café en Wil Wil Wel.