Elspeth Diederix ontwerpt Sottobosco Tuin voor Enschede

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Elspeth Diederix tussen het vingerhoedskruid in de door haar ontworpen tuin van het Rijksmuseum Twenthe. Ⓒ Foto Robert Hoetink

„Kijk toch eens wat een leukerd!”, roept kunstenares Elspeth Diederix uit, terwijl ze op haar knieën gaat voor een piepkleine, knalrode anjer. Zachtjes aait ze zijn blaadjes. „Deze plantjes moeten straks uitgroeien tot een waar bloementapijt.” Even later poseert ze tussen het vingerhoedskruid, dat al uitbundig bloeit in haar Sottobosco Tuin, rondom de oude Twentse boerderij in de achtertuin van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede, die voorheen niet voor het publiek toegankelijk was.