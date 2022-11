Sara Kroos schrijft boek over ervaringen met seksueel misbruik

Het seksueel misbruik deed zich voor in haar jeugd en in een psychiatrische kliniek waar de cabaretière zich liet opnemen toen zij naar eigen zeggen „vastliep door haar stressvolle bestaan.” De dader was volgens Kroos een therapeut die haar moest helpen haar oude trauma’s over het misbruik in haar jeugd te verwerken. „In de jaren die volgden gaf ze alles om overeind te blijven, kreeg ze na een lange juridische weg erkenning van de pleger en de kliniek, en besloot ze uiteindelijk niet meer te zwijgen”, meldt Ambo Anthos in een verklaring.

In haar theaterprogramma’s sprak Kroos wel vaker over zware persoonlijke thema’s, zoals depressie en seksueel misbruik. Met haar shows trok zij de afgelopen jaren doorlopend volle zalen. Kroos werd in 2019 voor haar voorstelling Verte bekroond met de Poelifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende theaterprogramma van het jaar.

„Ik schrijf dit boek om het systeem van en na misbruik bloot te leggen”, meldt Kroos. „Niet alleen omdat mijn stilte inmiddels giftig is voor mijzelf, maar ook omdat stilte, schaamte en het wegkijken van misbruik dat systeem juist in stand houdt.” Het boek heeft een nawoord Iva Bicanic, de directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, en advocaat Richard Korver.