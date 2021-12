Graf George Michael heeft na vijf jaar een grafsteen

Op de grafsteen staat de echte naam van de zanger: Georgios Kyriacos Panayiotou. Daaronder staat gegraveerd: „Geliefde zoon, broer, vriend.”

Michael werd in 2016 op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn huis. Het graf van de zanger bevindt zich in Londen. Hij ligt naast zijn zus Melanie, die drie jaar na hem stierf, en zijn moeder Lesley.

De zanger brak door als onderdeel van het zangduo Wham! in de jaren tachtig. Samen met Andrew Ridgeley zongen ze onder meer de grote hits Wake Me Up Before You Go-Go en Last Christmas. Later bracht de zanger ook alleen nog vele andere hits uit, waaronder Careless Whisper, Faith en Freedom! ’90.