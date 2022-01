Lange Frans nodigt Peter Pannekoek uit voor podcast na rel op Twitter

Tijdens de oudejaarsshow grapte Pannekoek over de ’samenzweringstheorieën’ en de dyslexie van Lange Frans. „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima”, zegt hij onder meer. „Maar ik vind ook in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s. Lange Frans, de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort.”

Lange Frans kon die grapjes niet waarderen. „De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube-kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie”, schreef hij in een bericht aan de cabaretier, dat Pannekoek op Twitter deelde.

Later nodigde Lange Frans de cabaretier uit om eens in zijn podcast langs te komen. „In gesprek gaan vind ik altijd interessant”, zei Pannekoek dinsdagavond aan tafel bij de talkshow Beau. „Dit komt goed. Ik vind complottheorieën waanzinnig interessant.” Hij benadrukte wel dat mensen het opstootje tussen hem en de rapper niet groter moeten maken dan het is.