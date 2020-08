Recensie ’Slapeloos’: Verhalen rondom moord knap vervlochten

In Slapeloos, de nieuwe roman van de Duitse schrijfster Romy Hausmann, draait het om twee verhalen. Daar omheen hangt een vlechtwerk van brieffragmenten, die langzamerhand van alles en nog wat onthullen. Beetje bij beetje, dat is haar kracht: ze kan heel goed doseren. In haar eerste boek, Dag en nacht bleek dat al, maar in deze roman is dat nog sterker en ook ontregelender.