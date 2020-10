Kanye West: ’Ik sta er voor open om gouverneur te worden’

In het drie uur durende interview vertelt Kanye dat het gouverneurschap zou kunnen helpen om president te worden van de Verenigde Staten. „Ik sta er voor open om gouverneur te worden”, vertelt de rapper. „Het presidentschap is mijn ultieme doel, zelfs als dat zou betekenen dat ik het nog een keer moet proberen in 2024.”

Ook worden de religieuze ideeën van Kanye’s politieke campagne uitgebreid besproken tijdens het interview. Volgens de rapper gaat het niet om de competitie met president Donald Trump of Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. „Ik doe niet mee om Trump of Biden te overstijgen”, aldus Kanye. „Ik doe mee om te laten zien dat God mij heeft geroepen om deze positie te nemen. Ik ben een groot leider omdat ik luister en empathisch ben. Ik geloof in wereldvrede.”

Kanye heeft zich verkiesbaar gesteld als onafhankelijk kandidaat tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij staat nergens hoog in de peilingen.