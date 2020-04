Typhoon dankbaar voor burn-out

„Ik voel zo veel dankbaarheid voor die crisis. Zonder dat zou ik niet de man zijn geweest die ik nu ben. Ik heb het nodig gehad om zo in het rood te hebben gestaan. Daardoor is er ruimte gekomen en sta ik veel dichter bij mijn geloof, de liefde en het leven”, legt de rapper uit aan BuzzE. „Die groei had ik anders niet op dezelfde manier kunnen maken.”

Die ontwikkeling en hervonden dankbaarheid voor het leven klinkt door in de nieuwe single Alles is gezegend. Een lied dat qua boodschap perfect past binnen de coronacrisis, maar dat is puur toeval. „Het is bijzonder dat het in deze tijd uitkomt, maar het is geen surrogaat ’coronalied’. Het is vanuit dankbaarheid voor het leven en de liefde en uit het hart geschreven. Dat geldt voor elke tijd. Als het mensen licht brengt, in elke periode, dan is dat fijn.”

Alles is gezegend heeft Typhoon zelf ook licht gebracht. „Na mijn burn-out kwam ik elke dinsdagavond met Freez (rapper en vriend, red.) bij elkaar om uit een soort therapeutisch oogpunt muziek te maken. Ik zat daarvoor best wel op een nulpunt, maar langzaamaan kwam dat gevoel voor dankbaarheid weer terug en is dat nummer zo ontstaan.”

Op het nieuwe album, dat in juni verschijnt, komt het optimisme terug, maar is de rapper ook open over de periode rond zijn burn-out. „Het donkere, de lichtheid, de viering van het leven en de vertwijfeling.” Ook op voorganger Lobi da Basi (2014) waren dat thema’s, maar in mindere mate. „Op Van de regen naar de zon zong ik al: zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen. Op die kern borduur ik verder. Ik ben eerlijker geworden.”

Of fans net zo enthousiast worden van zijn nieuwe plaat als van de succesvolle voorganger, houdt Typhoon niet zo bezig. „Dat komt ook door mijn hervonden geloof. Mijn vertrouwen is daardoor veel groter geworden. We hebben niet alles in de hand. Ik kan alleen maar iets maken vanuit een goede plek. De rest is ’up to the universe’.”