Winfried Baijens: ’Flirten? Geen idee hoe dat moet’

In gesprek met Volkskrant Magazine vertelt Winfried dat hij denkt dat mensen hem afstandelijk en moeilijk benaderbaar vinden. „Terwijl het bij mij echt onkunde is, geen onwil. (...) Daten; ook zoiets wat ik niet kan. Flirten, geen idee hoe dat moet. Ik mis de basis in sociale vaardigheden.”

Desondanks heeft de presentator redelijk wat relaties achter de rug. Volgens Winfried ging dat altijd ’via via’. „Mijn huidige vriend Ferdinand ken ik ook uit onze vriendengroep. Ik heb bijvoorbeeld nooit een datingapp gebruikt.”

Winfried, die in het verleden samen was met onder anderen muzikant Wouter Hamel en presentator Tim den Besten, heeft in zijn leven welgeteld één date gehad. „Als 21-jarige, in zo’n Italiaans restaurant met knoflook aan de plafonds. Dat je meteen weet dat het niets wordt, maar toch de hele avond blijft zitten. Uit plichtsbesef, en omdat ik vond: kom op, je bent net uit de kast, dan moet je toch daten?”