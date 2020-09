GTST: springplank van de sterren

Wilbert Gieske (l), hier met Angela Schijf, keert eenmalig terug. Ook Georgina Verbaan, Johnny de Mol en Katja Schuurman werden bekend door de oersoap. Jette van der Meij is de enige die al dertig jaar in GTST speelt. Ⓒ foto anp/hh

Alle mooie vrouwen van Nederland waren al in zijn armen beland, vertelde Wilbert Gieske met een knipoog. En zijn personage Robert Alberts had alles beleefd wat iemand in een mensenleven kan meemaken. Na achttien jaar verliet de acteur in 2008 GTST. Nu de oersoap precies dertig jaar bestaat, keert hij eenmalig terug in Meerdijk.