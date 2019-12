Theaterstuk Haye van der Heyden geannuleerd om Holocaust-rel

Het gezelschap keurt de uitlatingen af die Van der Heyden eerder deze week deed in een interview. Als mede-oprichter van aspirant-omroep Ongehoord Nederland stelde hij dat op de Nederlandse zenders ook pedofielen en Holocaust-ontkenners een stem zouden moeten krijgen. In Duitsland is het ontkennen van de Holocaust strafbaar. Ook veroordeelt Hamburg Ernst Deutsch Theater de steun van de Nederlandse schrijver aan de PVV.

Bekijk ook: Haye van der Heyden doet stap terug bij Ongehoord Nederland

Van der Heyden besloot na alle commotie terug te treden als bestuurslid van Ongehoord Nederland. „De gevolgen in de media van het in mijn ogen prima verlopen interview bij de Perstribune van afgelopen zondag waren dusdanig heftig en bloederig dat ik echt geen behoefte heb aan meer”, schrijft de scenarist aan het bestuur van de omroep. „Elke nuance werd ogenblikkelijk in rancune gesmoord. Zonde van mijn tijd.”

Duits debuut

Onder meer het CIDI was heel ontstemd en overwoog al naar het Commissariaat voor de Media te stappen als Ongehoord Nederland inderdaad een platform zou bieden aan mensen die de genocide op Joden door de nazi’s ontkennen.

Van der Heyden reageert vrijdag op Twitter op het besluit. „Dit was, behalve iets heel kleins, mijn debuut in Duitsland”, schrijft hij. „Het gaat niet door. Ik kwam er achter, omdat een Duitse krant mij om een reactie op deze beslissing vroeg.” Irrwege vertelt over de relatieproblemen van een ouder echtpaar. De groep gaat nu een ander stuk opvoeren.