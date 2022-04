’Sarah Ferguson wil geen geld teruggeven van mogelijke frauduleuze zakenman’

Prins Andrew en zijn ex zouden allebei een ’substantieel bedrag’ hebben ontvangen van de zakenman die wordt beschuldigd van fraude. Ferguson zou haar geld hebben gekregen omdat zij enige tijd ambassadeur was voor een bedrijf dat groene energie aanbood. Volgens de Duchess of York was er geen enkele reden om aan te nemen dat Selman Turk geen bonafide zakenpartner zou zijn.

Andrew en Ferguson zijn zelf geen verdachten in de zaak. Maar het werpt wel weer een nieuwe smet op de zoon van koningin Elizabeth en zijn ex-vrouw, na de misbruikzaak die onlangs werd geschikt.

Misbruikzaak

Andrew zou de 750.000 pond die hij heeft ontvangen van de zakenman, naar verluidt voor een nieuw Brits paspoort, wel hebben terugbetaald toen duidelijk werd dat het geen zuivere koffie was. Verder wil Andrew geen commentaar geven op de zaak. Hij komt sinds 2019 niet veel meer in de openbaarheid. Recent werd de misbruikzaak die Andrew boven het hoofd hing geschikt.

Selman Turk zou zo'n 40 miljoen pond hebben verduisterd. De fraudezaak rond de zakenman wordt momenteel behandeld door het High Court in Londen. Turk ontkent alle beschuldigingen.