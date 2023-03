Hondjes Elizabeth centraal in nieuwe tentoonstelling

De expositie getiteld The Queen and Her Corgis toont in totaal negen foto's van de koningin, die haar band met haar Pembroke Welsh corgi's laten zien. Elke foto staat voor tien jaar in het leven van de vorstin, die in september op 96-jarige leeftijd overleed.

De eerste foto in de collectie werd gemaakt in juli 1936 in de tuin van het huis waar Elizabeth opgroeide. Op de foto poseert de 10-jarige Elizabeth met haar honden Jane en Dookie. Op een latere foto staat de koningin met haar corgi Susan, die zij kreeg toen zij 18 jaar oud was. Veel van haar latere honden waren nakomelingen van Susan.

De tentoonstelling is tot en met 25 juni te zien in het museum Wallace Collection in Londen. De expositie over Elizabeth valt samen met een andere grote tentoonstelling, getiteld Portraits of Dogs: From Gainsborough to Hockney.