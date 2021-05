Romy Monteiro door het stof na ’racistisch’ grapje

Romy deelde eerder een foto waarop ze haar ogen dichtkneep. „Mijn Aziatische afkomst was meer dan ooit zichtbaar”, schreef ze erbij. „Maar nee, echt jongens, ik heb geen Aziatische roots. I wish. Ook al zie ik er daar uit als Shin Chan.”

Die opmerking schoot bij sommige volgers in het verkeerde keelgat en daar werd ze dan ook voor op de vingers getikt, schrijft ze. „Dit voelde voor mij als een grap. Een oprechte, onschuldige grap. Ik heb dit niet doorgehad, maar als ik het teruglees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch-racisme, is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.”

„Bij dezen mijn oprecht excuses”, vervolgt Romy. „Ik ben mij hier nooit bewust van geweest, maar weet nu beter. Laten we van elkaar leren en naar elkaar luisteren.”