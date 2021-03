Overleden moeder Megan Thee Stallion voorspelde Grammy’s

In haar speech droeg de 26-jarige rapper de awards op aan haar moeder. „Ik weet dat ze over me waakt, en dat ze trots op me is. Zij en mijn vader, ze hebben me gemaakt en altijd gesteund.”

Kevin Liles, directeur van 300 Entertainment laat aan Variety weten dat de awards voor haar moeder niet als een verrassing zullen zijn gekomen. „Haar moeder zei altijd dat ze een Grammy zou winnen, dus dit moment was het hoogtepunt van jaren en jaren werk.”

Volgens Liles is de winst van Megan bovendien een overwinning voor de ’onafhankelijke sector’. „We concurreren met bedrijven die vijf keer groter zijn dan wij”, legt hij uit. „Als een bedrijf te groot wordt, is het niet langer een familiebedrijf, het wordt een zakelijk bedrijf. Iedereen bij 300 weet alles over Meg. Ik kan je vertellen dat toen we elkaar spraken nadat ze haar eerste Grammy had gewonnen, ze een enorme glimlach op haar gezicht had.”