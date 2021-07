Douwe Bob: ’Ik wil de dood van mijn beste vriend helemaal niet verwerken’

„Een groter verlies heb ik niet geleden. Het was sowieso een raar jaar, want ik ben ook mijn vader verloren”, vertelt hij over zijn verdriet. „Het doet pijn dat iemand er niet meer is en die pijn wordt naarmate de tijd verstrijkt ook minder. Maar ik wil de dood van mijn beste vriend helemaal niet verwerken! Ik wil het gemis voelen, dat is oké. Je draagt iemand altijd met je mee, voor mij is dat op zich al verwerking.”

Douwe deelde in november na het overlijden van zijn beste een vriend een foto van hen samen. Hij schreef daarbij: „M’n allerbeste vriend is niet meer. Rust zacht lieve mooie man. Hou van jou. Voor altijd. Xx.”

Einde relatie

In juni van dit jaar kwam naar buiten dat er een einde was gekomen aan de liefde tussen Douwe Bob met Anouk. In het blad vertelt de zanger over een andere relatie die hij een paar jaar daarvoor had. „Het duurde echt maar een paar maanden. Het was een heel intense liefde die ik nooit meer wil meemaken. Verliefdheid kan je echt gek maken, ik voelde me de hele tijd alsof ik een pil had geslikt. De kaars brandde echt aan twee kanten. Daarom heeft het maar zo kort geduurd.”