AvroTros-baas blijft geloven in Mia en Dion: ’We begeleiden ze intensief’

„We hebben veel terechte kritiek gehoord”, zegt Van Stade, die ook lid is van het selectiecomité dat jaarlijks de Nederlandse songfestivalkandidaat uitkiest. „Zoals elk jaar zijn we gegaan voor het beste liedje. Dit jaar zaten daar twee jonge artiesten bij, we zien dat de stap naar het grote podium veel groter is dan in voorgaande jaren. Daar zijn we nu keihard mee aan het werk.”

Van Stade stelt dat de optredens in de afgelopen weekenden er juist waren om te oefenen. „We weten wat er nu aan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team gaat er nu verder mee, juist om de zang goed te krijgen. En met maar één doel, om in Liverpool een goede performance neer te zetten. We begeleiden ze intensief en hebben geloof in ze.”

Cornald Maas

Ook Cornald Maas heeft zijn steun uitgesproken voor het bekritiseerde songfestivalduo. Maas zit, net als Van Stade, in de selectiecommissie voor de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival.

„De selectiecommissie heeft – zoals eerder – de naar onze inschatting beste song gekozen”, schrijft Maas op Twitter. Volgens hem is het daarna aan de Nederlandse delegatie en het creatieve team om tot het beste optreden te komen. „Dat is een fikse klus, voor gevestigde namen en al helemaal voor jonge talenten. Laten we die vooral steunen.”

