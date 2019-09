Dwayne Johnson breekt huwelijksreis af voor Kevin Hart

De komiek zou maandag de allereerste gast zijn in de nieuwe talkshow op NBC, maar heeft dat bezoek moeten annuleren. „Als mijn zoon Kevin Hart gewond is, komt zijn vader eraan”, schrijft Johnson, die met Hart te zien was in Jumanji: Welcome to the Jungle, op Twitter. „Ik heb mijn huwelijksreis eerder verlaten (Lauren is akkoord omdat ze HOUDT van Kelly) en nu zijn Kelly en ik de beste vrienden.” De acteur gaf twee weken geleden op Hawaii het jawoord aan zijn vriendin Lauren Hashian, met wie hij twaalf jaar samen is.

Kevin zat zondagnacht met twee anderen in een auto toen deze van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. De 40-jarige acteur en de eigenaar van de auto raakten allebei gewond aan hun rug. De andere inzittende, een vrouw, had geen medische hulp nodig.