Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Malmö

Door de winst van Loreen afgelopen mei vindt het songfestival in 2024 plaats in Zweden. De 39-jarige zangeres won de 67e editie die in Liverpool werd gehouden. Met haar nummer Tattoo wist zij de meeste punten te behalen. Het was de tweede keer dat Loreen het songfestival won. Eerder deed zij dat al in 2012, toen met het nummer Euphoria.

Het songfestival wordt in 2024 voor de 68e keer georganiseerd. Het is de zevende keer dat de internationale muziekwedstrijd in Zweden plaatsheeft. In 2016 was dat voor het laatst. Toen was Stockholm na 1975 en 2000 voor de derde keer de gaststad. Eerder huisvestten ook Malmö (1992 en 2013) en Göteborg (1985) al eens het songfestival voor Zweden.

Wie Nederland komend jaar vertegenwoordigt in Malmö wordt naar verwachting pas begin 2024 bekend. Dit jaar wist het duo Mia Nicolai en Dion Cooper namens Nederland niet door te dringen tot de finale. Met hun nummer Burning Daylight strandden zij in de halve finale. De verantwoordelijke omroep AvroTros is momenteel nog bezig met een evaluatie en heeft de inschrijving voor volgend jaar nog niet geopend.