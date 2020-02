Cardi B. reageert op kritiek Gabrielle Union

Het stel kreeg naast veel lof ook kritiek omdat Zaya op haar twaalfde volgens sommige mensen te jong is om een dergelijke beslissing te maken. Daar ging Cardi dit weekend in een Instagramvideo op in. „Hoe oud is te jong? Als je al vanaf je geboorte denkt dat je een meisje bent in het lichaam van een jongen, hoe oud moet je dan zijn om lang genoeg te weten dat dat is wie je bent? Het is wie jíj bent, jouw identiteit. Als je je zo voelt, wat is dan de leeftijd waarop je wel kan weten dat dat is wie je wil zijn?”

De rapper haalt in de video haar medemuzikant Lady Gaga aan. „Mensen worden zo geboren, het is zoals dat nummer van Lady Gaga: ’I was born this way’. En dat klopt.”