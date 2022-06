Premium Het beste van De Telegraaf

Showbizzvrienden rouwen om verlies ’Met Marianne van Wijnkoop verliezen we een kleurrijke vrouw’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ Weekblad Privé

De afgelopen weekend aan kanker overleden Marianne van Wijnkoop was bij het grote publiek vooral bekend door haar rol als jurylid in X Factor, maar de Amsterdamse had meer in haar mars. Haar open vizier naar het leven deed haar in heel wat bijzondere situaties doen belanden.