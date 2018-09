Politie zoekt gestolen Potter-prequel

Het titelloze verhaal van achthonderd woorden gaat naar verluidt over Harry's vader James en peetoom Sirius Black die ontkomen aan de politie. Het speelt zich drie jaar voor de geboorte van Harry af. Auteur J.K. Rowling schreef het verhaal speciaal voor een liefdadigheidsveiling.

Tijdens een woninginbraak vorige maand werd het manuscript samen met wat sieraden gestolen. De politie maakt het nieuws nu bekend in de hoop dat de oproep 'bekend wordt bij Harry Potter-fans over de hele wereld'. ''De enige mensen die dit unieke stuk willen kopen, zijn echte Harry Potter-fans'', zei politiewoordvoerder Paul Jauncey tegen de BBC. ''We roepen iedereen op die iets heeft gezien of aan wie dit stuk te koop is aangeboden, om contact op te nemen met de politie.''