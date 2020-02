Korte ’terreurfilm’ met Achmed Akkabi is onlinehit

Achmed Akkabi Ⓒ ANP

De Nederlandse film Glad IJs, met in de hoofdrol acteur Achmed Akkabi, is in een paar dagen tijd bijna 70.000 keer bekeken. De korte film van regisseur Joosje Duk ging eind vorige week online in première op het internationale filmkanaal Omeleto, dat meer dan een miljoen YouTube-abonnees heeft.