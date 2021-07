Tim Knol overvallen door noodweer tijdens vakantie op Vlieland

„Ik denk: kamperen, goed idee dit! Jezus”, verzucht Knol tijdens het tonen van de beelden. Het is niet bekend of de zanger zijn vakantie nu afbreekt.

Knol meldde eerder deze maand dat zijn agenda weer snel volliep nu concerten weer zijn toegestaan. De zanger had naar eigen zeggen zelfs de drukste maand in zijn carrière achter de rug. „Wandelclub wandelingen met optredens. Shows in theaters, popzalen, openluchttheaters, tuinen, you name it”, somt hij de activiteiten van de afgelopen weken op. „Even gerekend en al met al 50 optredens gedaan in een maand. Soms wel 5x op een dag. Een vliegende start.”

Ook de zomer en het najaar zitten vol.