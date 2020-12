’The Crown kost Gillian ’Thatcher’ Anderson relatie’

Morgan is een van de makers van de populaire Netflix-serie. Hij en Anderson werkten recent nog samen aan het vierde deel van The Crown. Ze hielden hun relatie, die in 2016 ontstond, uit de spotlights, maar overtraden die zelfopgelegde regel juist vooraf aan het vierde seizoen. Gillian Anderson benadrukte in een interview dat ze haar rol als Margaret Tatcher in de serie over het Britse koningshuis níet aan haar partner te danken had. „Ik heb net als iedereen auditie gedaan.”

Ⓒ Netflix

De regels van de twee, waaronder ook hun afspraak om geen commentaar op elkaars werk voor The Crown te geven, hebben desondanks hun relatie niet gered. Gillian Anderson is weer single. De twee waren vier jaar samen en hadden geen kinderen. Uit vorige huwelijken heeft de actrice wel een dochter en twee zonen.