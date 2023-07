Man die koningin Elizabeth wilde doden was suïcidaal

Volgens Hafferty was Jaswant Singh Chail geobsedeerd door Star Wars en wilde hij zijn helden uit de bekende filmreeks evenaren. Hij voegde eraan toe dat de 21-jarige man verdrietig was toen de koningin in september daadwerkelijk stierf.

De psychiater gelooft niet dat Chail de koningin echt wilde doden. Volgens hem was de man sociaal geïsoleerd, kampt hij met een trauma en maakte hij psychoses en depressies door.

Chatbot

Op het moment van zijn arrestatie op 25 december 2021 was Chail bewapend met een kruisboog. Het lukte hem door te dringen tot het terrein rondom Windsor Castle. De Brit van Indiase afkomst rechtvaardigde zijn voornemen om Elizabeth wat aan te doen, door haar persoonlijk verantwoordelijk te houden voor de slachtpartij tijdens de koloniale periode in 1919 in de Indiase plaats Amritsar.

Tijdens een eerdere zitting werd al duidelijk dat Chail zijn mislukte aanslag beraamde met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De chatbot zou hem hebben aangemoedigd om naar het kasteel te gaan. Ook wisselde hij meer dan 5000 seksueel getinte berichten uit met de bot.