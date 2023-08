Nick Carter opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik

De inmiddels volwassen vrouw zou ten tijde van het misbruik 15 jaar zijn geweest. Carter zou de vrouw op een jacht en in een bus hebben aangerand nadat hij haar dronken had gevoerd. De zanger ontkent de nieuwe beschuldigingen. Zijn advocaat laat aan TMZ weten dat de vrouw hem twee decennia geleden ook al had beschuldigd en dat er toen geen bewijs was gevonden.

Het is al de derde keer dat Carter wordt aangeklaagd voor dergelijk wangedrag. Eerder klaagden Shannon Ruth en Melissa Schuman de zanger al aan. Carter ontkende de beschuldigingen en diende zelf een aanklacht in tegen de vrouwen, die zich volgens hem schuldig maken aan smaad.