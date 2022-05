Kristen Stewart over nieuwe film: ik had geen idee waar het over ging

De grimmige film speelt in een nabije toekomst waarin plastic en roest domineren. Sommige menselijke lichamen passen zich aan en maken spontaan nieuwe organen die in deze toxische omgeving overleven. Stewart speelt een ambtenaar van een semilegale overheidsorganisatie die deze ontwikkeling registreert. „Regisseur David Cronenberg vroeg mij voor de film”, vertelt de 32-jarige Hollywood-actrice. „Ik belde hem en zei: ik heb geen flauw idee waar dit verhaal over gaat. Maar ik wil het graag ontdekken. Dus laten we het vooral doen.”

Ook tijdens het draaien werd het nog niet allemaal duidelijk. „We kwamen met de andere acteurs heel vaak samen na een draaidag en vroegen ons af: wat the fuck zijn we aan het doen?” Maar Stewart zag de film maandagavond in zijn geheel tijdens de galapremière in Cannes: „Opeens werd het verhaal mij helemaal duidelijk.”

Niet weglopen

Er liepen mensen weg omdat ze beelden te expliciet vonden, merkt de actrice op. „En er wordt heel veel gepraat over die mensen en het feit dat sommigen films van David lastig vinden om te zien”, voegt ze daaraan toe. „Maar ik heb het tegenovergestelde. Elk shot dat hij maakt, elk gekke beeld van iets dat pulseert of bloedt of elk shot dat mij pijn doet of verwart, daar geniet ik van. Mijn mond valt open en ik wil méér zien.”

Dat gevoel had de actrice al toen zij op veel te jonge leeftijd zijn omstreden film Crash zag, over mensen die opgewonden raken van auto-ongelukken. „Ik mocht die film helemaal nog niet zien, maar dat maakte het alleen maar spannender”, lachte Stewart. „Ik begreep er niets van. Maar het zien van deze film voelde wel als een heel vormende ervaring. David zorgt ervoor dat zijn kijkers even uitzoomen en de wereld op een andere manier bekijken. Dat is in het dagelijks leven best lastig om te doen.”

Crimes of the Future draait later dit jaar in de Nederlandse bioscopen.