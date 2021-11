Advocaten bereiden rechtszaken voor tegen organisatie Astroworld

„Wij vertegenwoordigen meer dan tweehonderd slachtoffers die fysiek en mentaal gewond zijn geraakt tijdens het festival dat negen mensen het leven kostte”, aldus de advocaten.

Ook raakten tientallen mensen zwaargewond tijdens het festival in Houston, dat werd bedacht door rapper Travis Scott. De rapper krijgt veel kritiek aan zijn adres, omdat hij zijn show niet stillegde toen er paniek ontstond in het publiek. Volgens veel bezoekers was de sfeer al langere tijd chaotisch en onrustig.

Bij de negen overledenen hoort ook een 22-jarige studente. Zij overleed woensdagnacht nadat ze enkele dagen in het ziekenhuis had gelegen. Scott heeft aangeboden alle begrafeniskosten voor zijn rekening te nemen en is een hulplijn voor slachtoffers en nabestaanden gestart.