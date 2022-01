Lange Frans na oudejaarsconference Peter Pannekoek: ’Ik zie je wel als ik je zie’

Pannekoek grapte onder andere dat Lange Frans „de enige rapper is waarbij je dyslexie in de nummers terughoort”. Lange Frans schreef in het bericht naar de cabaretier: „Je bent niet eerlijk. De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube-kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie.” Pannekoek deelde het bericht op zijn Twitter en schreef: „Ik neem mijn woorden terug. ’Ik zie je wel als ik je zie’ is best poëtisch voor een dyslectische rapper.”

De rapper laat het er in ieder geval niet bij zitten en reageerde hierop weer met: „Ik zie je wel als ik je zie’ is een belofte, geen gedicht.” Pannekoek laat desgevraagd weten aan het ANP geen aangifte te doen naar aanleiding van het bericht dat Lange Frans hem heeft gestuurd. „Ik vind het daarvoor te weinig en ik wens hem het allerbeste.”

Pannekoek maakt meerdere grappen over de rapper tijdens zijn oudejaarsshow. „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima”, zegt hij onder meer. „Maar ik vind ook in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s”

Het YouTube-kanaal van de rapper werd verwijderd nadat ophef ontstond over zijn uitspraken tijdens zijn podcasts. Daarin voerde hij gesprekken met mensen die complottheorieën aanhangen. Zo kwamen gasten langs die geloofden dat „de elite” een pedofielennetwerk onderhoudt en uitte de rapper in de afleveringen meermaals zijn kritiek op het coronabeleid.