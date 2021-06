Zo staat familie Hazes stil bij geboortedag André sr.

Dochter Roxeanne schrijft bij een oude foto van haar vader op Instagram: „Ik koester de herinneringen. Het zijn er minder dan ik hoopte, maar genoeg om mijn zoon over te vertellen. Ze is ook dankbaar voor karaktereigenschappen van haar vader die ze in zichzelf herkent. Roxeanne sluit haar bericht af met een verjaardagsgroet aan de eerste belangrijke man in haar leven. „Happy birthday in heaven, daddy.”

Ook zoon André staat stil bij de geboortedag van zijn vader. De zanger deelde een oude foto van zichzelf met zijn pa. Op de foto staat de oude volkszanger lachend achter zijn zoon met zijn handen rustend op de schouders van de kleine André. De 27-jarige zanger houdt het verder kort. „70”, schrijft hij erbij.

Weduwe Rachel Hazes schreef een emotionele brief. „Jeetje Dré; wat mis ik jou iedere dag steeds meer”, schrijft Rachel, die een foto van de brief deelt op Instagram. „Mijn leven en mijn hart zal altijd staan in het teken van jou”, vervolgt ze. Ze is naar eigen zeggen dagelijks bezig met de volkszanger. „Maar doe dat met alle liefde voor jou en jouw fans.”

Ze hoopt dat haar man ’van boven meekijkt’. „Proost samen met mijn dierbaren boven. Dan doe ik dat hier beneden.” Rachel ondertekent de brief met een zegel. Ook heeft ze een blikje bier voor hem klaar staan. „Dikke kus van jouw allessie.”