Eikel-fragment Timur Perlin zonder toestemming uitgezonden

Dat laat Dave weten in een reactie aan Geen Stijl. Ook met de toon van het gesprek, is hij niet blij. „Het gesprek tussen Perlin en mij was zo geredigeerd, dat ik maximaal vervelend en aanvallend over ging komen, en Perlin een stuk minder vervelend. In de oer-versie presteerde Perlin het zelfs mij een soort van persoonlijkheidsstoornis aan te wrijven, zeggende, ongeveer, ’ja, Dave, jij hebt ongetwijfeld wel vaker ruzie met mensen, nietwaar?’ Ik was in alarm en dacht: deze man wil karaktermoord plegen, en begon toen tegengas te geven.”

Een woordvoerder van BNNVARA geeft toe dat het fragment bewerkt is. „Er is in het fragment geknipt, zoals altijd. Over dat gesprek is uitvoerig nagesproken met Timur en Radio 2. We beschouwen dat als een volkomen verkeerd uitgepakt item, waarvoor Timur inmiddels blijk van spijt heeft gegeven. Hij heeft aangetoond op alle vlakken een mens te zijn. Met een primaire reactie. En met spijt achteraf. Er is voor uitzending van het gesprek geprobeerd contact op te nemen met Dave, maar dat is niet gelukt. Het item had alleen al daarom niet uitgezonden moeten worden.” Dave ontkent dat er vooraf contact met hem is opgenomen.

Een paar dagen na de bewuste uitzending wordt Dave gebeld of hij naar de studio wil komen om een uurtje plaatjes te draaien, als goedmakertje. Maar dat weigert de luisteraar. Als hij vervolgens Timur zelf aan de lijn krijgt en hem vertelt dat de dj naar zijn mening de privacywetgeving heeft overtreden, schrikt hij, aldus de lezing van Dave. „Hij antwoordt met een heel vreemd piepend: ’schuldig.’”

Eikel

Eerder deze maand ontplofte de Timur tijdens de RadioVergevingsDienst. In het onderdeel worden geblokkeerde luisteraars van de zwarte lijst gehaald, zo dus ook Dave. Na een aantal minuten stevig gediscussieerd te hebben, roept de dj opeens: „Flappie! Je zit alleen maar keihard te schreeuwen tegen me en ik probeer g*dverd*mme een beetje netjes te blijven met je, maar het is g*dverd*mme onmogelijk. Ik snap wel waarom iedereen boos op je wordt.” En later: „Je krijgt wat je geeft, eikel.” Waarop Dave het ook voor gezien houdt: „Jij noemt me eikel. Zeg doe normaal jij, laat je nakijken. Je medicijnen zijn uitgewerkt.”

Dave hoopt dat het incident ervoor gezorgd heeft dat er tussen de NPO en de dj’s gesprekken tot stand gebracht gaan worden. „Dat de dj’s willen begrijpen dat dat 1) zij er voor het volk zijn, en niet andersom, en 2) zij niet betaald worden door de mensen uit de Directiekamer, maar door u en mij.”