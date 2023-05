André Hazes: ’Trouwen met Monique is ooit wel het doel’

„Trouwen met Monique is ooit wel het doel. Nu zou het misschien wat vreemd zijn. Maar dat moet wel”, aldus Hazes. Momenteel gaat „het heel goed” tussen Hazes en Westenberg, vertelt de zanger. „Ik heb dat vaker geroepen. Maar de manier waarop we het nu doen, werkt écht. Ik draag haar op handen.”

In een eerder interview liet Hazes al weten dat Westenberg „honderd procent” de liefde van zijn leven is en dat zij „een vorm” hadden gevonden voor hun relatie. „Dit klinkt misschien heel raar, maar wij hebben een vorm gevonden die voor ons goed werkt”, zei hij.

In december 2020 ging Hazes al op een knie voor Westenberg. In maart 2021 werd de verloving verbroken, toen bekend werd dat Hazes de liefde had gevonden bij Sarah van Soelen.