Zangeres ziet binnenkort Sarah Trijntje Oosterhuis: ’Ik ben nog steeds dat meisje van 16’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Trijntje Oosterhuis, die over twee weken 50 wordt, staat niet al te veel stil bij het ouder worden. „Mijn relatie en het gezin dat we met elkaar vormen, houden me jong.” Ⓒ Eigen foto

Van Total Touch tot het Eurovisie Songfestival en alles ertussenin, Trijntje Oosterhuis is van ver gekomen om binnenkort Sarah in de ogen te kijken. Haar vijftigste verjaardag viert de zangeres in goed gezelschap van vrienden, familie en... de nabestaanden van Doe Maar-icoon Henny Vrienten. „Hij drukte me op het hart het zonder hem af te maken.”