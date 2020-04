Hans Klok maakt minifilm met collega-illusionisten

„Ook voor de goochelaars en illusionisten is er nu geen werk”, aldus de illusionist. „Maar dat wil niet zeggen dat we de liefhebbers van dit genre niets te bieden hebben. We willen hen graag blijven verwonderen. Daarom heb ik een selectie van bevriende collega’s gevraagd om een kaarttruc te tonen en deze op een veilige manier aan elkaar door te geven.”

In de film, die sinds dinsdag op YouTube te zien is, speelt de kaart harten vier een belangrijke rol. „Allen gebruiken we de harten vier. De harten vier staat namelijk ook bekend als the four of hearts en als the four of love.”

Hans geeft in de film vanuit Las Vegas de kaart als eerste door. Ook collega’s als Danny van Ling, Hans Kazàn, Niels Houtepen, Peter Vogel, Arnaud van Rietschoten en Niek Takens werkten mee.