Voorlopig geen derde seizoen Big Little Lies

Volgens de Australische zou het op korte termijn praktisch gezien niet eens mogelijk zijn iedereen weer bij elkaar te krijgen. „Kijk alleen al naar Laura, die kunnen we voorlopig echt niet strikken”, zo zei ze over Laura Dern, die deze week werd genomineerd werd voor een Oscar voor haar werk in Marriage Story en tevens te zien is in de film Little Women, die ook opgaat voor een Academy Award.

Ook Zoë Kravitz, die onlangs tekende voor de rol van Catwoman in een nieuwe film over die superheldin, is volgens haar collega veel te druk voor een derde seizoen van Big Little Lies.

Kidman is later dit jaar wél te zien in The Undoing, een miniserie geschreven door David E. Kelley, die ook verantwoordelijk was voor het script voor Big Little Lies. De actrice speelt daarin een vrouw die op het ene moment nog alles voor elkaar heeft, waarna een reeks gebeurtenissen haar leven volledig op z’n kop zetten. Hugh Grant is in de serie te zien als haar echtgenoot.