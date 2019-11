Sneeuwpop Olaf vrolijkt donker vervolg op

Frozen groeide zes jaar geleden uit tot een enorme hit en sleepte twee Oscars in de wacht: voor beste animatiefilm en voor Let it go als beste filmlied. Regisseursduo Chris Buck en Jennifer Lee, producent Peter Del Vecho én het echtpaar Anderson-Lopez dat destijds de liedjes schreef, sloegen opnieuw de handen ineen voor het vervolg. Waarin Anna volkomen tevreden is met het leven zoals het is, haar vriend Kristoff zint op een manier om haar ten huwelijk te vragen en koningin Elsa in de ban raakt van een geheimzinnige lokroep, die alleen zij kan koren.

Frozen II levert antwoorden op allerlei vragen die z’n voorganger opriep. Bijvoorbeeld over de oorsprong van Elsa’s ijsmagie. Dat raadsel wordt ontsluierd in een betoverd herfstbos, waar de zussen samen met hun vrienden heen reizen. Een daad uit het verleden heeft er de natuurgeesten ontstemd. Elsa ziet het als haar taak die oude wonden te helen.

De verwikkelingen in deze film vergen nogal wat uitleg en getob. Wat resulteert in een soms wat al te donkere sfeer voor heel jonge fans, in handenwringend gezongen ballads en een zo nu en dan traag tempo. Gelukkig zorgen Kristoff, zijn rendier Sven en de altijd optimistische sneeuwpop Olaf voor de hoognodige komische noten. Terwijl ook de nieuwe liedjes uiteindelijk tal van gevoelssnaren beroeren.

✭✭✭