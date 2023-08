Trudeau krijgt zijn zin: Taylor Swift komt naar Canada

Trudeau kwam vorige maand in het nieuws nadat hij via sociale media een opvallend verzoekje indiende bij Swift. Hij verzocht haar Canada op te nemen in haar huidige Eras Tour en ’hoopte haar snel te zien’.

Swift begon in maart met haar wereldtour. De eerste 53 shows in Noord-Amerika zitten er bijna op, later deze maand speelt de zangeres in Mexico en in november in Argentinië en Brazilië. Na een tussenstop in Azië vervolgt Swift in mei haar weg in Europa. In juli geeft de superster drie concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

De complete tour bedraagt inmiddels zo'n 150 shows. Met de kaartverkoop zou ze in totaal zo'n 1 miljard dollar opstrijken, rekende datatracker Pollstar eerder uit. Daarmee zou Swift de meest succesvolle tour aller tijden neerzetten. Dat record staat sinds kort op naam van Elton Johns Farewell Yellow Brick Road Tour.