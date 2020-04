Harry laat koninklijke achternaam vallen

Ook de achternaam Wales die hij op school en in het leger gebruikte heeft hij laten vallen. Zijn volledige naam is nu prins Henry Charles Albert David, hertog van Sussex. Zo meldt The Sun.

In documenten van zijn nieuwe duurzame reisbureau Travalyst, gebruikt hij noch zijn HRH-titel, noch de familienaam Mountbatten-Windsor. Op officiële documenten staat Harry vermeld als: ’Individuele persoon met aanzienlijke controle’.

„De prins van Wales kiest ervoor om de huidige beslissingen te wijzigen wanneer hij koning wordt, hij blijft lid van het Huis van Windsor en zijn kleinkinderen zullen de achternaam Mountbatten-Windsor gebruiken”, staat te lezen op website van de de koninklijke familie.